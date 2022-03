Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin stimmt mit flotter Action auf den Release ein

10.03.2022 12:40 Uhr

Team Ninja und Koei Tecmo wollen mit diesem kurzen Action-Gewitter auf den Release ihrer »mutigen neuen Vision für Final Fantasy« einstimmen. In dem Action-Rollenspiel muss Protagonist Jack mit seiner scheinbar fünfköpfigen Party dafür sorgen, dass das Licht der Kristalle zum Königreich Cornelia zurückkehrt.

Dieses wurde nämlich von einer mysteriösen Dunkelheit überrannt, die es nun auf zahlreiche Weisen zu bekämpfen gilt. Die angebotene Demo ist nur auf Konsolen verfügbar, nicht aber dem PC. Stranger in Paradise: Final Fantasy Origin erscheint am 18. März 2022 im Epic Games Store sowie auf PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One.

Warum es zu einem unserer Sorgenkinder für 2022 gehört, erfahrt ihr in unserem Podcast zum Thema.