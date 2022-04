Stranger Things: Im Trailer zu Staffel 4 bricht Krieg mit der Schattenwelt aus

13.04.2022 11:16 Uhr

Die finale Schlacht mit dem Upside Down steht kurz bevor: Der Trailer zu Season 4 läutet ein dramatisches Finale der Kultserie auf Netflix ein. Der erste Teil von Staffel 4 wird ab 27. Mai ausgestrahlt, der zweite Teil folgt ab dem 1. Juli 2022. Doch schon jetzt wurde eine 5. Season offiziell angekündigt.

Natürlich erwartet uns in Staffel 4 ein Wiedersehen mit dem Demogorgon und auch sonst scheint es den ersten Bildern zufolge sehr düster zuzugehen. Sogar ein alter Bösewicht von den Anfängen von Stranger Things kehrt wohl zurück!

Die Handlung setzt sechs Monate nach der Schlacht um Starcourt an und dreht sich um die Zukunft von Hawkings, die Gruppe von Freunden rund um Eleven ( Millie Bobby Brown) und eine neue übernatürliche Bedrohung.

Übrigens: Mit einem neuen Feature könnt ihr euren Netflix-Feed ab sofort noch persönlicher gestalten. Was es sonst noch alles neu zu sehen gibt (unter anderem werden Better Call Saul und Pacific Rim fortgesetzt), erfahrt ihr in unserer Netflix April-Übersicht.