Stray Blade - Gameplay-Trailer präsentiert die Kampfstärke von Finishern und Gefährte Boji

20.05.2022 09:35 Uhr

In ihrem zweiten Trailer zum Kampf-System vertiefen die Berliner Entwickler eure Eindrücke von den verschiedenen Waffengattungen, deren Auswirkungen auf euren Spielstil sowie ihre unzähligen Finisher-Moves. Auch die Ausweich-Mechanik wird noch einmal beleuchtet: Diese soll so reaktionsschnell, sauber und zuverlässig funktionieren wie in Dark Souls.

Das bedeutet allerdings nicht, dass Stray Blade im Ganzen den knüppelharten Spielen von From Software nacheifert. Das allgemeine Gameplay orientiert sich nach offiziellen Angaben eher am Herr-der-Ringe-Actionspiels Mordors Schatten. Auch visuell geht es eher in diese Richtung, mutet das Tal von Acrea insgesamt doch deutlich freundlicher an und ist nicht mit finsteren gotischen Kathedralen zugestellt.

In der zweiten Hälfte des Trailer rückt euer kleiner verschlagener Gefährte Boji in den Mittelpunkt. Der soll euch auf euren Reisen nicht nur Gesellschaft leisten und für ein witziges Narrativ sorgen, sondern hilft euch auch regelmäßig aus der Patche. Dabei sollen seine kämpferischen und vor allem magischen Fertigkeiten stärker werden, je mehr ihr euch anfreundet.

Wie die Entwickler den Misserfolg ihres ersten Spiels mit ihrem neuen Projekt wieder auswetzen wollen und welche Lehren sie daraus gezogen haben, war übrigens vor einiger Zeit Thema bei GameStar TV, wenn ihr euch näher mit den Hintergründen beschäftigen wollt.

Stray Blade soll 2023 auf Steam, im Epic Store sowie den Konsolen PS5 und Xbox Series X|S erscheinen.