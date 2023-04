Stray Gods - Die Mischung aus Rollenspiel und Musical hat jetzt ein Releasedatum

Stray Gods: The Roleplaying Musicle ist ein Mix aus Rollenspiel und interaktivem Musical, das am 3. August für den PC erscheinen soll. Der Titel ist in einer modernen Fantasy-Welt angesiedelt, in der die Gött*innen der griechischen Mythologie im Verborgenen unter den Menschen leben.

In der Rolle von Grace, einer College-Abbrecherin in der Sinnkrise, sollt ihr den Mord an der letzten Muse untersuchen. Dafür übernehmt ihr deren Kräfte und spielt euch durch eine Vielzahl von Musikstücken, in denen ihr neue Wege einschlagen und Allianzen schmieden könnt.