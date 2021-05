Subnautica - Below Zero ist fast fertig, aber Teil 3 noch ganz weit weg

von Ann-Kathrin Kuhls,

11.05.2021 17:52 Uhr

Unter den Survivalspielen gehört die Subnautica-Reihe wahrscheinlich zu den Games mit der besten Story: Nach einer Bruchlandung auf einem fremden Planeten, bei dem sich der Hauptteil der Action unter der Wasseroberfläche abspielt, versuchen wir eigentlich nur, genug Bauteile und Material für eine Rakete zurück nach Hause zu finden. Doch einmal unter Wasser entfaltet sich eine wunderschöne, farben- und wesenreiche Welt, die uns mit fremdartigen Tieren, geheimnisvollen Höhlen und Aliens(!) in ihren Bann zieht.

Die Standalone-Erweiterung Below Zero hat sich die Stärken des Hauptspiels zu Herzen genommen und eine noch präsentere Story geschaffen. Dieses Mal schlüpfen wir in die Rolle einer Entdeckerin, deren Schwester auf dem selben Planeten wie im ersten Teil verschollen ist - allerdings auf der arktischen Seite mit Schnee, Eis und jeder Menge neuen Lebewesen und Technik. Erkundet neue Höhlen, findet neue Lebewesen und kommt den Geheimnissen der Alienrasse einen weiteren Schritt näher.

Bis jetzt war Subnautica: Belo Zero noch im Early Access - zum Verlassen des Early Access am 14.5. erscheint der Survival-Hit jedoch auch für die Konsolen - und zum allerersten Mal gibt es die gesamte Reihe auch für die Switch. Im Video zeigen wir das erste Gameplay aus der Switch-Version und gehen auf die Veränderungen des Spiels in der Entwicklung und zum Early-Access-Ende ein.