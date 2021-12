Suicide Squad: Kill the Justice League - Neuer Trailer zum Spiel der brutalen Anti-Helden 10.12.2021 03:47 Uhr

Was passiert eigentlich, wenn sich die beliebten Superhelden-Truppe rund um Superman, Flash und Co. plötzlich dazu entschließen, für Chaos zu sorgen? Ganz einfach: Man beauftragt eine noch chaotischere Truppe damit, die Justice League aufzuhalten! Auftritt für das beliebte Suicide Squad, das im neuen Game-Awards-Trailer beweist, dass auch in der brenzligsten Situation noch Zeit für einen lockeren Spruch ist.