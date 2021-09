Super Animal Royale Trailer: Dieser Battle Royale bricht mit allen Erwartungen

08.09.2021 13:01 Uhr

Super Animal Royale ist ein kostenloser Battle-Royale-Shooter in dem niedliche Tiere gegeneinander antreten. Aber lasst euch davon nicht täuschen - sie kämpfen mit Schnäbeln, Klauen und Maschinengewehren erbittert um den Sieg. Insgesamt landen 64 Spieler im Safari-Park, sammeln Ressourcen, Waffen und Rüstungen oder ergründen die Geheimnisse der Spielwelt, in der auch friedliche Anwohner wertvolle Hinweise liefern können. Eure Tiere sammelt und personalisiert ihr nach und nach - besondere Belohnungen gibt es bei Events einzusacken. Super Animal Royale ist für PC, PS4, Xbox One, Xbox Series und Switch erhältlich.

Mehr kleine aber feine Spiele, die diesen Monat erscheinen, findet ihr in unseren Geheimtipps.