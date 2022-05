Survival-Spiel Among the Trolls präsentiert sich im Trailer mit wunderschönen Wäldern

17.05.2022 17:07 Uhr

505 Games haben mit diesem Trailer ihr neues Survival-Spiel angekündigt. In Among the Trolls dreht sich - wie für das Genre üblich - alles um Crafting, Basenbau und das nackte Überleben. Wie auch schon bei Genre-Kollegen wie The Forest fängt das mit dem Herstellen von einfachen Werkzeugen an. Weiterhin müsst ihr euch aber auch Gedanken über eure Nahrung und eine sichere Unterkunft machen.

Among the Trolls soll aber keine einfache Sandbox werden, sondern auch eine Geschichte bieten, welche ihr mit bis zu drei Freunden durchspielen könnt. Diese wird in vier Kapiteln unterteilt sein und euch durch die vier Jahreszeiten führen. Die Kapitel werden nach dem Release nach und nach veröffentlicht werden.

Übrigens: Die bekannte Modderin Elianora, die vor allem durch ihre Mods für The Elder Scrolls 5: Skyrim bekannt wurde, arbeitet an Among the Trolls mit. Das Survivalspiel soll im dritten Quartal 2022 für den PC auf Steam erscheinen.