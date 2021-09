Surviving Mars - Ankündigungstrailer zum Addon Below & Beyond zeigt, wohin die Reise geht

04.09.2021 11:28 Uhr

Das SciFi-Aufbauspiel Surviving Mars schickt uns auf den namensgebenden roten Planeten. Unser Ziel: Eine Kolonie errichten, um neuen Lebensraum für die Menschheit zu erschließen. Dafür müssen wir uns nicht nur um die Bedürfnisse unserer Kolonisten kümmern, sondern auch mit der lebensfeindlichen Umgebung auseinandersetzen.

Vor allem Letzteres dürfte mit dem frisch angekündigten Addon Below & Beyond noch herausfordernder werden. Denn dadurch wird die Spielwelt um die unerforschten Tiefen des Untergrunds erweitert. Was euch dort erwartet? Das könnt ihr ab dem 7. September 2021 herausfinden, wenn die Erweiterung für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheint.

Ob Surviving Mars etwas für euch sein könnte und wo die Stärken und Schwächen des Titels liegen, könnt ihr durch die Lektüre unseres Tests herausfinden.