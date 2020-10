Tales from the Galaxy's Edge: Trailer zum Star-Wars-Abenteuer in VR

23.10.2020 09:55 Uhr

Am 19. November 2020 erscheint das nächste Star-Wars-Spiel nach Squadrons - allerdings erstmal nur exklusiv für die Oculus Quest: Tales from the Galaxy's Edge wird ein VR-Titel, in dem der Spieler in die Rolle eines Technikers in der Nähe des Planeten Batuu schlüpft.

Nach einer unliebsamen Begegnung mit Piraten, scheint sich ein recht abwechslungsreiches Abenteuer aufzutun: Wir liefern uns nicht nur Feuergefechte mit reichlich Gesindel und Weltraum-Gesocks, sondern begegnen mit R2-D2 und C-3PO sogar zwei echten Berühmtheiten der Star-Wars-Filme. Und dann wäre da ja noch Meister Yoda, der uns ein Lichtschwert in die Hand drückt ...