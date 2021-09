Tales of Arise - Test-Video zum Rollenspiel-Hit

von Christoph Böschow,

09.09.2021 19:10 Uhr

Mit Tales of Arise geht die japanische Rollenspiel-Serie von Bandai Namco weiter und liefert auch gleich einen großen technischen Sprung ab. Der Wechsel auf die Unreal Engine 4 sorgt für hübschere Landschaften und regelrechte Effektfeuerwerke in den Echtzeit-Kämpfen. Die Story mischt dabei Fantasy- und Sci-Fi-Elemente und das Ergebnis ist eines der besten JRPGs der letzten Jahre.

Was euch bei Tales of Arise erwarten, welche Stärken und Schwächen das Spiel hat, erfahrt ihr auch im GameStar-Test zu Tales of Arise. Darin erklärt euch Sascha Penzhorn, wieso das Spiel JRPG-Kennern sehr vertraut vorkommen wird und was es mit den Ingame-Käufen auf sich hat.