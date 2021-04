Tandem: A Tale of Shadows - Seht 11 Minuten exklusives Gameplay zum Rätsel-Mix

22.04.2021 13:14 Uhr

In Tandem: A Tale of Shadows spielt ihr die zehnjährige Emma und ihren Teddybär Fenton. Die beiden sind auf der Suche nach dem verschwundenen Magier-Sohn Thomas Kane. Emma ist besessen von der Illusionisten-Familie Kane und will nun auf eigene Faust das Geheimnis um den verschollenen Sohn lösen.



Dafür spielt ihr abwechselnd Emma und Fenton, die sich gegenseitig dabei helfen müssen, die Rätsel zu lösen. Spielt ihr Emma, seht ihr alles aus einer Top-Down-Ansicht, wechselt ihr zu Fenton, switcht das Spiel in eine Sidescroller-Perspektive.