Tarkov im Weltall: Hardcore-Shooter Marauders zeigt neues Alpha-Gameplay

05.05.2022 11:49 Uhr

Vom 4. bis 9. Mai 2022 läuft die Closed Alpha von Marauders. Ihr fragt euch, was das überhaupt sein soll? Keine Sorge, hier findet ihr in unserem kompakten Übersichtsartikel alle wichtigen Informationen. Hier nochmal die wichtigsten Infos: Marauders spielt sich in einer Welt beziehungsweise in einem Universum ab, in dem der Erste Weltkrieg nie ein Ende gefunden hat. Mittlerweile hat es die Menschheit in die Weiten des Weltraums verschlagen, nachdem die Erde komplett ausgebeutet zurückgelassen wurde. Im Spiel selbst schlüpft ihr nun in die Rolle eines sogenannten Marauder, der sich in den alternativen 90er-Jahren durch die Galaxis schlägt. Stilistisch erinnert Marauders stark an eine Dieselpunk-Ästhetik.

Im neuen Teaser-Trailer gibt es nur ein paar wenige Gameplay-Schnippsel. Die Entwickler von Marauders beschreiben ihr Spiel als Hardcore-Shooter in der First-Person-Perspektive, in dem Crafting und taktische Kämpfe eine tragende Rolle spielen sollen. In die Spielwelt von Marauders könnt ihr euch alleine oder mit bis zu drei weiteren Spielern wagen. Euer persönliches Raumschiff spielt übrigens ebenfalls eine wichtige Rolle. Passt nur auf, dass euch das kein anderer Spieler klaut! Mehr Infos zu Marauders findet ihr auf der offiziellen Steam-Seite zum Spiel.

Sollte Marauders euren Geschmack treffen, dürften euch auch unsere 10 Tipps zu besonders spannende Hardcore-Shooter interessieren.