Teaser zu Off The Grid: Cyberpunk-Shooter von Ex-Crysis-Machern setzt auf Unreal Engine 5

06.05.2022 16:34 Uhr

Noch ein Battle Royale? Genau das wird Off the Grid. Das Entwicklerstudio Gunzilla Games will mit der Hilfe von Regisseur Neill Blomkamp (District 9, Chappie, Elysium) das Genre auf das nächste Level hieven. Ambitionierte Pläne, die sich so natürlich auch erstmal umsetzen lassen müssen. Einen ersten Teaser-Trailer und eine Handvoll Details zu Off the Grid gibt es derzeit, konkretes Gameplay lässt aber noch auf sich warten.

Off the Grid spielt sich offensichtlich in einem düsteren Cyberpunk-Setting ab, Schauplatz wird eine tropische Insel. Gespielt wird in der Third-Person-Perspektive und das Battle Royale soll mit einem Story-Fokus und entsprechenden Missionen daherkommen. Darauf, wie sich das Universum von Off the Grid weiterentwickelt, sollen Spieler direkten Einfluß haben. Auf der Map selbst tummeln sich übrigens bis zu 150 Spieler gleichzeitig herum und neben PvP gibt es auch PvE-Elemente. Off the Grid entsteht in der Unreal Engine 5 und erscheint für PC, PS5 und Xbox Series X/S.

Der offiziellen Website zu Off the Grid könnt ihr bereits einen Besuch abstatten.