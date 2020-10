Teaser zu Open Beta von Call of Duty Black Ops: Cold War

06.10.2020 08:55 Uhr

Call of Duty Black Ops: Cold War startet dieses Wochenende in die erste Phase der Beta, jetzt wurde ein passender Trailer dazu veröffentlicht.

Zunächst haben nur PS4-Besitzer Zugang zur Beta. Ab dem 15. Oktober bekommen dann Vorbesteller auf allen Plattformen ins Spiel und ab dem 17. Oktober ist die Beta für alle offen. Der finale Release von CoD: Cold War ist für den 13. November geplant. In unserem Überblick findet ihr alles zum Thema Startzeiten & Beta-Keys zu CoD CW.

Alles, was ihr sonst noch so in Sachen Multiplayer, Warzone, Zombie-Modus, Story und mehr über das neue Call of Duty wissen solltet, findet ihr in unserer Cold-War-Übersicht.

Schon nach der Alpha-Testphase hatten Spieler einiges zu sagen: Es gab viel Lob, aber auch einige Kritik. Zudem löste ein Gerücht um angebliches SBMM hitzige Diskussionen aus.