Tech- & Hardware-News - Atomkraftwerk für Kryptomining geplant!

von Andreas Sperling,

18.07.2021 09:45 Uhr

Kryptomining ist umstritten, doch was ein Energieunternehmen aus den USA nun vorhat, könnte eine Kette von Ereignissen in Gang setzen, die am Ende eine Gesetzesinitiative zur Regulierung auf den Weg bringt. Ein ganzer Atomreaktor soll zur Berechnung der digitalen Währung und somit zur Umsatzgenerierung genutzt werden.

Außerdem: Sony meldet ein Patent zur Wettbewerbsplanung und Ausstrahlung auf der PlayStation 5 an. Die sogenannte Online Tournament Integration soll dabei helfen, eine digitale Plattform für private und professionelle User zu schaffen. Und das komplett ohne die Hilfe eines externen Rechners oder anderer Programme. Wie das genau funktioniert, das erfahrt ihr im Video.