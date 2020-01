Temtem lässt sich beim PC-Release-Trailer vom Pokémon-Anime inspirieren

22.01.2020 10:30 Uhr

Am 21. Januar 2020 startete das Pokémonlike Temtem in die Early-Access-Phase. Passend zum Launch hat der Publisher Humble Bundle einen Trailer zu dem Spiel veröffentlicht, der sich, wie auch das Spiel selbst, an Nintendos beliebter Pokémon-Serie orientiert und wie ein Intro zu einem Anime wirkt.

Das Spiel sieht sich als eine Alternative zu Pokémon. Es schaut sich viel beim großen Vorbild ab, punktet allerdings auch mit eigenen Ideen. Einmal ist es kein Singleplayer-Spiel, sondern ein MMO, das ihr zudem von Anfang bis Ende im Koop spielen könnt.

Und auch die Kämpfe laufen anders ab: Anstatt ein Risk-Reward-System zu nutzen, verzichten die komplett auf Zufallsmechaniken und wollen Spieler belohnen, die - ähnlich wie bei Schach - vorausschauend handeln. Um das spannend zu halten gibt es neben einer Ausdauermechanik noch Attacken-Synergien und Aufladeangriffe, die ihr erst in einer bestimmten Runde verwenden könnt. Um weniger frustrierend zu sein offenbart das Spiel zudem sämtliche Werte der mehr als 161 geplanten Monster.

