Temtem - Mythische Monster fangt ihr im Pokémon-like mit einem spannenden MMO-Twist

15.04.2021 05:12 Uhr

Am 13. April 2021 veröffentlichte der Entwickler Crema Games ein weiteres großes Update für die Early-Access-Phase seines Pokémon-like Temtem. Das setzt nicht nur die Geschichte auf der von Japan inspirierten Insel Cipanku fort, es baut vor allem den MMORPG-Aspekt des Spiels aus.

Denn wer in Temtem eines der besonderen mythischen Monster fangen will, kann nicht einfach wie in Pokémon endlos länge Pokébälle auf es werfen. Stattdessen begebt ihr euch mit drei bis fünf Spielern in einen Dungeon, in dem ihr jedoch ausschließlich die Monster einsetzen könnt, die ihr in ihm fangt. Ebenso dürft ihr keine Items von außerhalb mitbringen. Dadurch werden die Kämpfe gegen die seltensten Temtem durchaus eine Herausforderung. Zudem könnt ihr das mythische Monster jede Woche aufs neue fangen und so stets auf bessere Werte hoffen.

Abseits neben dieser großen Neuerung gibt es natürlich auch eine ganze Reihe Monster. Im Fokus stehen diesmal vor allem jene mit dem Typ Digital.

