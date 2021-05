The Ascent: Im neuen Trailer zum Sci-Fi-Diablo gibt es endlich einen Releasetermin

22.05.2021 10:32 Uhr

Schnelle Action, Koop für bis zu vier Spieler und schicke Grafik: The Ascent verspricht auf dem Blatt Papier jede Menge. Bevor ihr selbst an der Mischung aus Twin-Stick-Shooter und Action-Rollenspiel Hand anlegen könnt, vergehen aber noch ein paar Wochen.

Am 29. Juli soll The Ascent für PC, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen. Abonnenten des Game Pass dürfen sich doppelt freuen, denn das Spiel von Entwickler Neon Gigant erscheint am selben Tag direkt bei Microsofts Abo-Dienst.

Wer mehr zu The Ascent wissen will und wie sich das Action-Rollenspiel spielt, der findet in unserer ausführlichen Plus-Vorschau mehr Informationen.