The Ascent - Vorschau-Video zum unglaublich hübschen Cyberpunk-Diablo

von Christian Fritz Schneider,

19.05.2021 15:36 Uhr

Mit The Ascent erwartet uns am 29. Juli ein Twin-Stick-Shooter, der nicht nur grandios aussieht, sondern auch flotte Action und eine spannende Open World bietet. GameStar-Redakteur Peter Bathge konnte The Ascent schon zwei Stunden ausprobieren und hat jede Menge Gameplay mitgebracht, das wir euch in diesem Vorschau-Video zeigen.