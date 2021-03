The Bad Batch: Neue Star-Wars-Serie verknüpft sich im Trailer mit Rogue One & The Mandalorian

31.03.2021 08:50 Uhr

Schon am 4. Mai 2021 startet mit The Bad Batch die nächste Star-Wars-Serie auf Disney Plus. Bei der Animationsserie handelt es sich um eine direkte Fortsetzung von The Clone Wars, in der es sich um die Clone Force 99 dreht. Eine bunte Einheit, die sich aus den unkonventionellen Jango-Fett-Klonen Hunter, Crosshair, Wrecker, Tech und Echo zusammensetzt.

Im neuen Trailer zu The Bad Batch sehen wir bereits, wie die neue TV-Serie Brücken zu anderen Star-Wars-Produktionen schlägt: So tritt neben Fennec Shand aus The Mandalorian ebenfalls Saw Gerrera aus Rogue One: A Star Wars Story und The Clone Wars auf.

Die wichtigsten Infos zu The Bad Batch und sämtlichen weiteren Star-Wars-Produktionen fürs Kino und Disney Plus haben wir bereits für euch zusammengefasst: Alles zu Ahsoka, The Book of Boba Fett oder Kenobi.