The Bard's Tale 4 - Entwickler-Video zur Charaktererstellung im Dungeon-Crawler

Freitag, 13. Juli 2018 um 12:03

The Bard's Tale 4 hat ein Releasedatum erhalten. Das Rollenspiel von inXile erscheint am 18. September 2018 für PC. Eine Version für Xbox One und PS4 erscheint ebenfalls, allerdings erst später in diesem Jahr.

Der Trailer zeigt die Charaktererstellung in Bard's Tale 4. Dabei stehen dem Spieler RPG-typisch verschiedene Archetypen zur Auswahl. Zudem wählt man, welcher Rasse, in dem Fall Kultur genannt, der Spielcharakter angehört sowie welches Portrait und welche Stimme der Held tragen soll. Am Ende entscheidet man sich noch aus einer Reihe von Anfangs-Skills, bevor es ab in den Dungeon geht.

Als Dungeoncrawler orientiert sich The Bard's Tale 4 an längst vergangenen Rollenspieltagen und schickt den Spieler in der First Person in finstere Gewölbe, um gegen böse Kreaturen zu kämpfen. Die Kämpfe laufen in Echtzeit ab, sollen aber genügend Zeit für taktische Überlegungen bieten.

