The Batman: Actionreicher Trailer zeigt Catwoman und coole Kampfszenen

29.12.2021 15:30 Uhr

Der neue Batman-Film mit Robert Pattinson zeigt im dritten Trailer coole Kampfszenen - aber auch mehr zu Catwoman (Zoë Kravitz) und dem Riddler (Paul Dano). Das Gesicht des Antagonisten bleibt aber weiterhin verborgen.

Im Film kämpft Bruce Wayne, alias Batman gegen einen brutalen und intelligenten Verbrecher, der heimtückische Anschläge in Gotham verübt. Dabei entdeckt der Milliardär, dass die Taten des Riddlers mit der Geschichte seiner Familie zusammenhängen. In der Unterwelt trifft er unter anderem auf Catwoman, von der wir im neuen Trailer etwas mehr zu Gesicht bekommen. Ob sie eine Verbündete Batmans ist, bleibt dabei unklar. Außerdem sind die gezeigten beeindruckenden Kampf- und Actionszenen wirklich sehenswert.

The Batman erscheint nach einer Verzögerung am 04. März 2022 in den Kinos.