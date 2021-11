The Book of Boba Fett - Erster Trailer ist da: Der Kopfgeldjäger hat große Pläne

02.11.2021 08:56 Uhr

The Book of Boba Fett dreht sich um den berühmten Kopfgeldjäger aus einer weit entfernten Galaxie, der sich zum Nachfolger von Jabba the Hutt aufschwingen will - sprich, die Herrschaft über ein riesiges Verbrecher-Syndikat übernehmen möchte. Im Trailer sehen wir Boba (Temuera Morrison) und seine schlagkräftige Begleiterin Fennec Shand, (Ming-Na Wen) auf Tatooine.

Die neue Serie ist ein Spin-Off zu The Mandalorian und wurde durch eine End-Credit-Szene enthüllt. Mehr über die Darsteller, die Story und das Setting erfahrt ihr hier bei uns.

Der Starttermin der ersten Folge ist für den 29. Dezember 2021 geplant, die Serie läuft exklusiv bei Disney Plus.