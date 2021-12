The Book of Boba Fett: Neuer Trailer bereitet euch auf den Serien-Start vor

24.12.2021 07:27 Uhr

Die Star-Wars-Serie The Book of Boba Fett folgt den Kopfgeldjägern Boba Fett (Temuera Morrison) und Fennec Shand (Ming-Na Wen) nach den Ereignissen der zweiten Staffel von The Mandalorian: Boba und seine Begleiterin wollen die Kontrolle über das Verbrechersyndikat von Jabba the Hutt übernehmen und haben bereits dessen Palast übernommen. Im Verlauf der Serie tauchen möglicherweise auch aus The Mandalorian bekannte Charaktere wieder auf.

Der Trailer zeigt uns einige neue Szenen, die auf dem altbekannten Wüstenplaneten Tatooine spielen. Unter anderem sehen wir kurz eine Gruppe Tusken Raiders und können einen Blick auf eine größere Stadt, wahrscheinlich Mos Eisley, werfen.

Wenn ihr mehr über die neue Star-Wars-Serie erfahren wollt, haben wir in unserem Artikel für euch die wichtigsten Informationen gesammelt.