The Callisto Protocol: Der erweiterte Debüt-Trailer ist absolut nichts für schwache Mägen

18.12.2020 16:25 Uhr

The Callisto Protocol ist ein Survival-Horror-Spiel mit Sci-Fi-Szenario im Stil von Dead Space. Die Verbindung ist kein Zufall: Hinter dem Spiel steht mit Glen Schofield der Erfinder der Dead-Space-Reihe und sein neues Studio Striking Distance. Den Spieler verschlägt es in The Callisto Protocol auf den Jupitermond Kallisto, wo er es mit schrecklichen Mutationen zu tun bekommt.

Wie übel es jemandem ergeht, der diesen Monstern in die Fänge gerät, zeigt jetzt diese erweiterte Fassung des ursprünglichen Ankündigungs-Trailers mit einer besonders ekligen Szene. Dabei wird ein Gefangener in seiner Zelle von den Tentakeln eines solchen Alien grausam zugerichtet.

Glen Schofield versprach übrigens, dass sich The Callisto Protocol voll auf die Story konzentrieren und daher ein reines Singleplayer-Erlebnis ohne Koop werden soll. Außerdem sollen Fans die typische Handschrift der Dead-Space-Spiele wiedererkennen.

