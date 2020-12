The Callisto Protocol - Horror-Shooter der Dead-Space-Schöpfer schickt euch auf den Jupitermond

11.12.2020 04:21 Uhr

Dass The Callisto Protocol ein wenig an Dead Space erinnert kommt nicht von ungefähr: Hinter dem Projekt steht Glen Schofield. Der gründete mittlerweile ein eigenes Entwicklerstudio, deren Erstlingswerk der neue Horror-Shooter mit SciFi-Setting wird. Mehr zu dem Spiel gibt es in unserer News.