The Crew 2 - Im Trailer zum neuen Update werdet ihr zum rasanten Taxi-Fahrer

21.11.2021 17:49 Uhr

Drei Jahre hat The Crew 2 bereits auf dem Buckel, aber Entwickler Ubisoft Ivory Tower liefert immer noch neue Inhalte nach. In der ersten Episode von Season 4 gibt es dieses Mal eine neue Aktivität in der offenen Spielwelt.

Mit dem kostenlosen Update könnt ihr jetzt zum Taxi-Fahrer werden und müsst verschiedene Waren oder Personen von A nach B kutschieren. Dabei dürft ihr einerseits in klassische Taxi-Autos steigen, aber auch für die Reicheren zur Limousine greifen und diese zu den schönsten Plätzen fahren. Für all die Jobs gibt es natürlich auch die passenden Fahrzeuge, die ihr auch nach dem Job noch behalten dürft.