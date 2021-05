The Crew 2 - Neue Erweiterung lässt euch extreme Stunts absolvieren

15.05.2021 10:34 Uhr

In Ubisofts Rennspiel The Crew 2 startete am 12. Mai 2021 die neueste Inhalts-Erweiterung: In der Episode "The Game" erwartet euch eine neue Storyline, in der ihr neue Stunts-Events absolvieren müsst. Außerdem gibt's einen neuen Motorpass und zahlreiche neue Fahrzeugem, wie etwa einen retrofuturistischen Eiswagen - diesen könnt ihr auch im Trailer erblicken.