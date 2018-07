The Crew 2 - PC gegen PS4 Pro und Xbox One X im Grafikvergleich

Montag, 25. Juni 2018 um 16:30

Die offene Beta von The Crew 2 lief aus technischer Sicht rund und hatte eine kleine Überraschung für uns parat: die Xbox One X Enhancements waren schon implementiert und soviel sei verraten: damit kommt die Xbox One X in Sachen Grafik der PC-version sehr nah. Wie nahe zeigt unser Vergleichsvideo.

Das Video gibt es in 4K bei Candyland auf YouTube.

Wir haben die PC-Version mit 2160p Auflösung und maximaler Grafik gespielt. Mit unserem Testsystem waren damit zwischen 45 und 55 Bilder pro Sekunde drin. Die Konsolenversionen laufen dagegen mit 30 fps, ob sich auf der PS4 Pro durch einen Patch etwas daran ändern wird, bleibt abzuwarten. Die Xbox One X soll mit 60 fps laufen, wir konnten das noch nicht testen.

Zumindest hatte die Xbox One X bereits Verbesserungen gegenüber der PS4 Pro, was darauf hindeutet, dass einige Enhancements schon im Spiel implementiert worden sind. Das betrifft vor allem Auflösung und kleinere Grafikdetails. Neben Sichtweite ist auch der Detailgrad auf PC-Niveau. Abstriche muss man bei den Environment Maps machen – das sind Umwelt-Texturen, die für die Spiegelung an Autos benutzt werden. Auch die Screen Space Reflections, also Echtzeit-Spiegelungen, wirken auf beiden Konsolen etwas niedriger aufgelöst.

Alles in allem bewegen sich aber beide Konsolenversionen auf einem sehr hohen Niveau, die meisten Unterschiede fallen nur bei genauer Betrachtung auf. The Crew 2 erscheint am 29. Juni 2018 für PC, PS4 und Xbox One.

Unser Testsystem:

Intel Core i7 6700K

16 GB DDR4 RAM 2133 MHz

Nvidia GeForce GTX 1080 Ti

250 GB Samsung 850 Evo SSD

2 TB Seagate Desktop

Windows 10 Creators Update

