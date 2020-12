The Dark Pictures: House of Ashes - Trailer kündigt neuen Horror-Teil an

29.12.2020 11:10 Uhr

Die Until-Dawn-Macher Supermassive Games arbeiten mit House of Ashes am dritten Teil der The Dark Pictures Anthology. In House of Ashes verschlägt es euch in die Ruinen eines sumerischen Tempels, der bei einem Militäreinsatz im Irak durch ein Erdbeben freigelegt wurde. Typisch für die Serie ist etwas Bösartiges erwacht, das nun nach dem Leben der Protagonisten trachtet.

Wie gewohnt schlüpft ihr zusammen mit anderen Spielern in die Rolle der Helden und erlebt jeweils euren Teil der Geschichte. Dabei müsst ihr immer wieder Entscheidungen treffen, die das Spielgeschehen beeinflussen.