The Dark Pictures: Little Hope führt im neuen Trailer das Konzept der Horror-Reihe weiter

16.10.2020 11:45 Uhr

Am 30. Oktober 2020 geht die Anthology-Reihe The Dark Pictures in die nächste Runde: Nach Man of Medan verschlägt es euch mit einem neuen Cast an Charakteren an einen ebenso neuen Handlungsschauplatz. Little Hope spielt in einem historischen Örtchen, das im wahrsten Sinne des Wortes von den Geistern seiner Vergangenheit heimgesucht wird. Vor Ort stranden vier Studenten mit ihrem Professor, nachdem sie zuerst einen Busunfall überstehen mussten.

Wie schon in Man of Medan oder auch Until Dawn tragen eure Entscheidungen gravierende Konsequenzen: Ob eine Figur lebt oder stirbt, ist davon abhängig, welche Wahl ihr trifft. Darauf geht abermals der neue Trailer zu The Dark Pictures: Little Hope ein. Außerdem werden verschiedene Modi, Bonus-Inhalte und Features des Online-Multiplayers angeteasert.

The Dark Pictures: Little Hope erscheint am 30. Oktober 2020 für PC, PS4 und Xbox One und wird zum Release circa 25 Euro kosten.