von Jonas Gössling,

07.04.2022 18:45 Uhr

Zombies, Open World, Mehrspieler, Realismus, tolle Grafik: Bei so einer Aufzählung hakt The Day Before scheinbar jeden Wunsch eines Genre-Fans nacheinander ab. Auch die ersten Gameplay-Trailer untermauern die großen Ambitionen des Entwicklers Fntastic, der in dieser Mischung aus The Last of Us und The Division sein erstes großes Projekt in die Welt schicken will.

Bei genauerem Hinsehen werden die Zweifel an The Day Before jedoch immer größer. Dafür, dass das Spiel bereits am 21. Juni 2022 erscheinen soll, ist noch erstaunlich viel offen. Ausprobiert hat das MMO bis jetzt aber noch niemand und auch die Kommunikation zwischen Studio und Presse lässt unsere Alarmglocke durchgehend klingeln. Was wir jedoch mit Sicherheit über das Projekt sagen können: Es kann zum Release äußerst spannend sein - auf die eine oder andere Art.