The Day Before: Gameplay-Teaser zeigt beeindruckende Schlamm- und Lichteffekte

14.03.2021 09:00 Uhr

The Day Before soll ein postapokalyptische Survival-MMO werden, das bis jetzt schon einmal stark an eine Mischung aus The Last of Us und The Division erinnert. Jetzt gibt es einen neuen Gameplay-Schnippsel, im Zuge dessen wir beobachten können, wie sich zwei Geländewagen durch den Matsch kämpfen. Dabei stechen besonders die ansehnlichen Licht- und Schlammeffekte ins Auge.

The Day Before hat aktuell keinen Release-Termin, soll aber noch im zweiten Quartal 2021 erscheinen. Auf Steam ist das Spiel bereits präsent, unter diesem Link könnt ihr euch die Seite der Entwickler Fntastic ansehen.