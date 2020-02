The Division 2: Warlords of New York - Vorschau-Video zum Shooter-Addon

von Christian Fritz Schneider,

11.02.2020 20:30 Uhr

The Division 2 bringt mit Warlords of New York eine neue Open World für den Loot-Shooter. Das Bezahl-Addon führt uns ab dem 3. März zurück nach New York, genau genommen nach Süd-Manhatten mit vier neuen Gebieten und einer neuen Story-Kampagne. Wie die neuen Gebiete aussehen, was es an neuen Inhalten gibt und was ihr auch bekommt, wenn ihr auf das Addon verzichtet, erklären wir in diesem Vorschau-Video.