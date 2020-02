The Division 2: Warlords von New York stimmt im Trailer auf die neue Story ein

12.02.2020 16:19 Uhr

Im cinematischen Trailer zum kommenden Manhattan-DLC Warlords of New York für The Division 2 könnt ihr euch auf eure Rückkehr in die Hochhausschluchten der Metropole einstimmen lassen. Ihr seht einen Division-Agenten die New Yorker Börse inspizieren, an der ein tödlicher Anschlag stattgefunden hat.

Mithilfe des ISAAC-Echos rekonstruiert der Agent die letzten Sekunden vor der Explosion einer biologischen Bombe. Schnell wird klar, dass der abtrünnige Division-Agent Aaron Keener, einer der Haupt-Antagonisten aus dem ersten Spiel, als Drahtzieher aktiv war.

Zum Schluss zeigt das Video, worum es in Warlords of New York natürlich hauptsächlich geht: Ballern, Kampf-Skills einsetzen und am Ende möglichst der Bedrohung durch Aaron Keener und seine vier Leutnants Herr werden. Bevor es ab 3. März im kostenpflichtigen Addon nach New York geht, bekommen alle Spieler von Division 2 kostenlos das Prequel Episode 3: Coney Island spendiert.