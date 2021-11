The Elder Scrolls Online - Diese Inhalte erwarten euch, wenn ihr 2021 mit dem MMO anfangt

10.11.2021 12:13 Uhr

Stellt euch vor, es ist 2021 und ihr bekommt plötzlich so richtig Bock auf The Elder Scrolls Online. Da drängen sich schnell einige Frage auf: Lohnt sich ein Einstieg überhaupt noch? Finde ich noch Anschluss an Gruppeninhalte? Und welche Gebiete, Abenteuer und Besonderheiten erwarten mich, wenn ich als strahlende Heldenfigur nach Tamriel reise?

Dieser neuer Übersichtstrailer kommt da wie gerufen, denn er beantwortet euch all diese Fragen und untermalt die geballte Ladung an Infos mit hübschen Impressionen aus der Spielwelt. Wenn ihr also mit dem Gedanken spielt, dem MMO eine Chance zu geben, dann solltet ihr euch das Video unbedingt anschauen.

Schon bald gibt es den nächsten Schub an neuen Inhalten, die nicht nur Käufern des neuen DLCs Deadlands vorbehalten sind. Was sich mit dem zeitgleich erscheinenden Update 32 für alle Spieler ändert, haben wir für euch zusammengefasst.