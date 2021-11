The Elder Scrolls Online - Gameplay-Trailer zur neuen Deadlands-Erweiterung

07.11.2021 07:31 Uhr

Mit dem DLC Deadlands geht es für The Elder Scrolls Online in das Jahresfinale. Dabei geht es vor allem in den Kampf gegen den fiesen Daedra-Fürsten Mehrunes Dagon, dessen Pläne ihr logischerweise vereiteln müsst.

Dafür betretet ihr ein Portal, um die Totenlande zu erreichen und sein Reich für Außenstehende zu schließen. Auf dem Weg dorthin verschlägt es euch an neue Orte und ihr trefft auf neue Charaktere, während ihr euch mit den Storyquests auseinandersetzt. Zudem erwartet euch am Ende eine Bonus-Questreihe.

Wie gut der neue DLC ist, verraten wir euch übrigens in unserem ausführlichen Test zum Finale von The Elder Scrolls Online: Die Tore von Oblivion.