The Elder Scrolls Online: Greymoor - Der Release-Teaser zum Sykrim-Addon ist da!

20.05.2020 14:00 Uhr

Am 26. Mai ist es soweit - wir kehren in Elder Scrolls Online nach Skyrim zurück und stellen uns einem mächtigen Vampirfürsten in der Unterwelt von Himmelsrand. Der Release-Teaser von ESO: Greymoor gibt einen Vorgeschmack darauf, welch düsteres Kapitel dem MMORPG bevorsteht.