The Elder Scrolls Online: Neuer Trailer erzählt die Vorgeschichte der Blackwood-Erweiterung

14.05.2021 15:30 Uhr

Falls ihr euch für die Vorgeschichte der aktuellsten Erweiterung für The Elder Scrolls Online interessiert, hilft euch jetzt ein neuer Trailer zum Spiel weiter: Im animierten Video wird enthüllt, wie eine Vereinbarung mit dem daedrischen Prinzen der Zerstörung die Geschehnisse von Blackwood und Gates of Oblivion in den Gang setzte.

The Elder Scrolls Online: Blackwood startet am 1. Juni 2021 auf dem PC und am 8. Juni auf Konsolen. Wir konnten die Erweiterung bereits anspielen und liefern euch in unserer Preview zu ESO: Blackwood bereits ein erstes Fazit.