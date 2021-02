The Falcon and The Winter Soldier: Rückkehr eines Kino-Schurken im Trailer zur TV-Serie auf Disney+

08.02.2021 08:45 Uhr

Aktuell läuft mit WandaVision die erste TV-Serie des Marvel Cinematic Universe auf Disney Plus. Am 19. März 2021 folgt mit The Falcon and The Winter Soldier bereits die nächste, in der Anthony Mackie als Sam Wilson und Sebastian Stan als Bucky Barnes zurückkehren. Und dabei bekommen es die besten Freunde von Captain America (Steve Rogers) mit einem alten Bekannten zu tun: Zemo (Daniel Brühl) - der schon in Civil War den Avengers das Leben schwer machte.

Doch nicht nur das: Im neuen Trailer zur Marvel-Serie bekommen wir ebenfalls einen Blick auf den nächsten "offiziellen" Captain America. Denn die US-Regierung richtet sich nicht wirklich nach dem Willen von Steve Rogers und dem Nachfolger, den der Superheld zum Finale von Endgame auserkoren hatte. Stattdessen tritt John Walker (Wyatt Russell) zu Minute 01:09 im Kostüm der Ikone auf. Dass mit diesem Gesellen allerdings nicht immer gut Kirschen essen ist, wissen Fans der Comics bereits: In der Marvel-Vorlage ist Walker auch als Bösewicht Super Patriot oder Anti-Held US Agent bekannt.

Falls ihr mehr zu allen kommenden TV-Serien des Marvel Cinematic Universe auf Disney Plus erfahren wollt, haben wir in unserer Übersicht alle wichtigen Infos gesammelt.