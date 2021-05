The Forgotten City: Trailer zeigt erstes Gameplay des Römer-Rollenspiels

22.05.2021 15:30 Uhr

The Forgotten City zeigt im Gameplay-Trailer, worum es in dem Rollenspiel geht. Als Zeitreisender besucht ihr eine römische Stadt zu biblischen Zeiten. Dort erstarren die Bewohner zu Goldstatuen und sterben, weil sie eine mysteriöse goldene Regel brechen. Ihr sollt Licht auf das Rätsel werfen, indem ihr die letzten Momente der Stadt in einer Zeitschleife immer wieder erlebt, natürlich mit jedem Mal ein wenig schlauer als zuvor.

Im Trailer zeigt Entwickler Modern Storyteller eine erste Mission, bei der ihr für einen windigen Händler einen goldenen Bogen stehlen sollt. Der vermeintlich einfache Auftrag stellt sich aber als gefährliches Unterfangen heraus.

The Forgotten City entstand aus einer erfolgreichen und preisgekrönten Skyrim-Mod. Was es über das ungewöhnliche Spiel zu wissen gibt, lest ihr im extra Artikel über Forgotten City. Das Spiel soll im Juli 2021 für PC auf Steam sowie Playstation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X und Nintendo Switch erscheinen.