The Good Life: Das neue Spiel vom Deadly-Premonition-Erfinder ist ganz anders

20.10.2021 10:04 Uhr

The Good Life ist eine Mischung aus Mord-Mysterium und Lebenssimulation vom Deadly-Premonition-Macher Swery. Dementsprechend schräg sind die Ideen: Ihr spielt eine Journalistin, die in einer Kleinstadt nach der großen Story sucht und feststellt, dass sich die Bewohner nachts in Hunde und Katzen verwandeln. Auch sie kann ihre Gestalt verändern und die geschärften Sinne für die Ermittlungen in einem Mordfall nutzen. Abseits davon schlagt ihr euch mit kleinen Aufträgen der Dorfbewohner durch oder geht eurem Alltag nach, indem ihr zum Beispiel einen Garten hochzieht. Mehr interessante Spiele findet ihr in den aktuellen Geheimtipps.