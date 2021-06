The Great Ace Attorney Chronicles - Gameplay-Trailer stellt neue Features vor

16.06.2021 11:16 Uhr

Mit The Great Ace Attorney Chronicles schaffen es nun zwei bisher japan-exklusive Spiele der beliebten Anwaltsreihe auch zu uns in den Westen. Auf der E3 2021 bekamen wir nun in einem neuen Trailer Einblicke in die beiden neuen Features der Serie.

Beim Dance of Deduction ermitteln wir gemeinsam mit Herlock Sholmes und setzen alle Indizien zu einer Beweiskette zusammen. Den Anfang macht dabei Herlock. Da der aber nicht alles richtig ermittelt (das kommt unter den besten Meisterdetektiven vor), sind wir nach ihm an der Reihe und müssen seine Ungereimtheiten berichtigen,

In der Summation Examination geht es wieder in den Gerichtssaal. Dieses Mal haben wir es aber nicht nur mit einem Richter, sondern insgesamt sechs Geschworenen zu tun, die wir alle von der Unschuld unserers Mandanten überzeugen müssen, damit sie in unserem Sinne urteilen. Dazu decken wir auch hier Fehler und Falschannahmen auf und legen Beweise vor.

The Great Ace Attorney Chronicles erscheint am 27. Juli für PC und Nintendo Switch.