The Great Ace Attorney Chronicles - Trailer kündigt zwei bisher Japan-exklusive Anwalt-Spiele für PC an

22.04.2021 13:55 Uhr

Fans der beliebten Anwalts-Spiele Phoenix Wright: Ace Attorney dürfen sich freuen, denn die beiden Prequels The Great Ace Attorney 1 und 2, die es bisher nur für Japan gab, erscheinen am 27. Juli 2021 nun auch im Westen. Natürlich nicht wie ursprünglich auf dem 3DS, sondern als Port für PC, Nintendo Switch und PS4.

Dieses mal geht es in das Japan und England des 19. Jahrhunderts, wo ihr wieder Hinweise sammeln, Fälle aufklären und eure Mandanten verteidigen müsst. Neu ist neben der englischen Vertonung auch ein Story-Modus, der euch alle Rätselarbeit abnimmt. Außerdem sind in den Chroniken ebenfalls alle DLCs in Form von acht Miniepisoden und alternative Kostüme enthalten.