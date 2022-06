The Imperfects: Neue Netflix-Serie stattet rachsüchtige Teenies mit Superkräften aus

07.06.2022 15:30 Uhr

Bei all den Ankündigungen im Zuge der Netflix Geeked Week darf ein Tennie-Drama natürlich nicht fehlen – wobei The Imperfects sich selbst eher als »Coming of Rage story« betitelt. Die Serie handelt von drei jungen Erwachsenen, die von einem bösen Wissenschaftler gegen ihren Willen Superkräfte erhielten. Um diese ungewollten Kräfte wieder loszuwerden, sind sie auf der Jagd nach eben jenem Wissenschaftler. Unter anderem sind die Schauspieler Italia Ricci, Iñaki Godoy und Morgan Tayl