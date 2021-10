The Invincible zeigt erstmals den faszinierend fremden Planeten, den wir erkunden

14.10.2021 15:40 Uhr

The Invincible ist ein kommenden SciFi-Spiel von Starward Industries, das auf dem gleichnamigen Roman von Autor Stanislaw Lem basiert. Ihr erkundet den fremden Planten Regis III, ob ihr wie in der Buchvorlage dort die Besatzung verschollene Raumschiffes Kondor sucht und herausfinden müsst, was vorgefallen ist, lassen die Entwickler aber noch offen. Ihr steuert mit der weiblichen Hauptfigur aber zumindest jemand anderen als den Buchhelden.

Das Action-Adventure will Story, Rollenspiel-Elemente und eine dichte Retro-Atompunk-Atmosphäre in den Fokus rücken. Das Spiel erscheint voraussichtlich 2022 für PC, PS5 und Xbox Series. Mehr lest ihr in Elenas sehr persönlicher Preview zum Spiel, das auf ihrem Lieblingsbuch basiert.