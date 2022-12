Die Serienadaption zu The Last of Us startet in Deutschland in der Nacht vom 15. auf den 16. Januar exklusiv bei Sky und wird 10 Folgen umfassen. Der zweite Trailer gibt richtig viele Einblicke in Ellie und Joels Abenteuer. Wir erhaschen Blicke auf sämtliche Charaktere und eine Szene aus dem Left Behind-DLC. Zudem bekommen wir ganz am Ende des Trailers auch noch einen Bloater zu sehen. Wir erinnern uns: Das ist das besonders massive und gefährliche Monster aus dem Spiel, dem wir in einer Turnhalle begegnen.