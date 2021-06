The Last Oricru - Neuer Trailer stellt das Gameplay vor

30.06.2021 12:02 Uhr

Im Action-Rollenspiel The Last Oricru verschlägt es uns in die SciFi- und Mittelalter-Welt von Wardenia. Als Protagonist Silver erwachen wir auf einem fremden Planeten in einer Kryokammer und werden direkt in einen Bürgerkrieg der verschiedenen Fraktionen um die Vorherrschaft über Wardenia geworfen.

Der neue Gameplay-Trailer gewährt uns einen Einblick in das fordernde Kampfsystem (inklusive Bossfights), das Upgrade-Sytem für Waffen und Fertigkeiten und wie unsere Entscheidungen die Story der Welt beeinflussen. Wer sich nicht alleine durch the Last Oricru schnetzeln will, kann das außerdem im Couch-Koop lokal mit einem Freund oder einer Freundin zu zweit tun.