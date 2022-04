The Last Worker setzt bei der Handlung auf echte Schauspieler

25.04.2022 15:48 Uhr

The Last Worker ist ein narratives Adventure, das ihr in der First-Person-Ansicht erlebt. Die Menschheit hat sich eine fast vollständig automatisierte Welt erschaffen und hat nun Probleme damit, sich in dieser Umwelt zurechtzufinden. Diese Dystopie soll den Spielern mithilfe einer hochwertigen Vertonung vermittelt werden, weshalb man echte Hollywood-Akteure vor das Mikrofon zerrt, unter anderem Zelda Williams und Jason Isaacs.

Erscheinen soll The Last Worker noch 2022, weitere Infos findet ihr auf der Steam-Produktseite.